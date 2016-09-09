У Дніпрі презентували "Книгу пам’яті", присвячену загиблим на Донбасі військовим

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Видання містить світлини та короткі розповіді про життя 800 бійців з кількох областей України, близько половини з них – з Дніпропетровської області, решта – уродженці інших регіонів.

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У заході взяли участь рідні та близькі загиблих, волонтери та пошуковці.

Над «Книгою пам’яті» упродовж року працювали співробітники Національного військово-історичного музею, а також волонтери. Творці книги зазначають, що при її підготовці їм допомогли рідні, друзі та колеги загиблих, розповівши подробиці з життя вояків.

Як повідомив на презентації керівник музею Ярослав Тимченко, це перша така книга в Україні, після доповнень і правок, вона буде перевидана.

За словами Тимченка, до цього видання увійшли біографії бійців тих формувань, які підпорядковані Міністерству оборони. Згодом музейники планують зібрати інформацію й про загиблих бійців інших підрозділів, учасників добробатів.

Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб зазначає, що книга вийшла невеликим накладом – усього 1 тисячу примірників, відтак передати її змогли передусім родинам загиблих бійців.

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Презентацію книги доповнили виставкою «Блокпост пам’яті» – світлин та особистих речей військових, загиблих на Донбасі, тіла яких із зони АТО вивозили українські пошуковці. У своєрідних вітринах, створених із ящиків з-під набоїв, ентузіасти розмістили документи й нагороди вояків, осколки від мін та снарядів, а на самих ящиках художники зобразили портрети військових.

9 вересня презентація «Книги пам’яті» відбудеться у Кривому Розі.