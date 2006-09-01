Україна активізує участь у проектах розвитку ядерної енергетики

Україна активізує участь в проектах розвитку ядерної енергетики. Про це сказав міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО під час відвідин Рівненської АЕС, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства палива і енергетики.

«Дефіцит енергоресурсів останнім часом став головною причиною більшості конфліктів у світі. Якщо людство хоче розвиватися, альтернативи розвитку атомної енергетики немає», - зазначив він.

На думку Ю.БОЙКА, людство стоїть на порозі кардинальних змін у сфері споживання енергії. «Якщо не буде знайдено нових джерел (енергії), світова економіка сповільнюватиметься».

Міністр навів дані, що з 6 млрд. населення Землі, 2 млрд. взагалі не користуються електроенергією. Росія офіційно визнала, що 5% ВВП вони втрачають на дефіциті енергоносіїв у своїй країні. Крім того, росіяни вперше офіційно визнали, що запасів вуглеводневої сировини залишилося на 50 років з урахуванням споживання в Китаї та Індії.

Він також зазначив, що в світі склалися три моделі вирішення проблеми дефіциту енергоресурсів. Першу з них демонструє США, які сконцентрувалися на розвитку ядерної енергетики. Росія і країни Близького Сходу зосередилися на видобутку вуглеводнів і є прикладами другої моделі. Європа, яка володіє двома відсотками світових запасів вуглеводнів, а споживає 14%, використовує суміш моделей.

Міністр відзначив, що, зважаючи на зростання дефіциту вуглеводнів, у світі зростає розуміння безальтернативності атомної енергетики. «Про це, зокрема, свідчать плани Америки і Китаю щодо будівництва найближчими десятиліттями по двадцять ядерних реакторів, а також проекти будівництва реакторів на швидких нейтронах», - сказав Ю.БОЙКО.

«Наша країна, яка входить до трійки найбільших виробників ядерної енергії і яка має величезний досвід в цій галузі, зокрема трагічний, повинна повною мірою інтегруватися в ці проекти і брати участь у всіх мирних програмах з розвитку атомної енергетики», - зазначив він.

* * * В Україні працює п`ять АЕС – Рівненська, Запорізька, Хмельницька, Південно-Українська і Чорнобильська.

НАЕК «Енергоатом» цього року планує збільшити вироблення електроенергії АЕС на 2,5%, порівняно з 2005 роком - до 91 млрд. кВт/год.

У 2005 р. українські АЕС виробили 88,782 млрд. кВт/год. електроенергії, що на 2% більше, ніж у 2004 році.

Частка атомних електростанцій у вітчизняній електроенергетиці становила 47,9% від обсягу виробництва, в структурі Енергоринку - 52,3%.