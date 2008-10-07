НБУ може посадити в Промінвестбанк тимчасову адміністрацію

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО не виключає введення Нацбанком тимчасової адміністрації в «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Щодо питання тимчасової адміністрації рішення не ухвалено. Правління зараз почало своє засідання й одним із варіантів вирішення проблеми може бути зокрема - у правління є таке право - введення тимчасової адміністрації», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Окрім цього, П.ПОРОШЕНКО підтвердив, що на сьогодні з виділених Нацбанком 5 млрд. грн. рефінансування «Промінвестбанк» використовував 2 млрд. грн., під які було оформлено відповідні документи й надано заставу. За його словами, цей процес вимагає певного часу. «Як тільки в Національний банк надійдуть документи для завершення рефінансування… рефінансування «Промінвестбанку» буде продовжено», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомлялося 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промівестбанку» стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. гривень (1 дол. - 4,86 грн.).

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку в розмірі 5 млрд. гривень», - зазначалося в прес-релізі НБУ.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Промінвестбанк» (АКПІБ) (м. Київ) - акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк, створено в серпні 1992 року.

Чистий прибуток ЗАТ «Промінвестбанк» на 1 липня 2008 р. становив 360,046 млн. гривень

Активи банку на 1 липня ц.р. становили 27,54 млрд. гривень, зобов`язання - 24,74 млрд. гривень, власний капітал - до 2,8 млрд. гривень.

Статутний капітал банку на 1 липня 2008 року становив 200,175 млн. гривень.

На 1 липня 2008 року жоден із акціонерів банку не володів більше 10% акцій.