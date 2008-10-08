Україна покращила позицію в світовому рейтингу конкурентоспроможності

Україна перемістилася з 73 на 72 позицію (серед 134 країн) у рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам старший економіст незалежної громадської організації «CASE-Україна», що є партнером Всесвітнього економічного форуму, Володимир ДУБРОВСЬКИЙ.

За його інформацією, відповідно до «Звіту про глобальну конкурентоспроможність у 2008-2009 рр.», Україна зайняла 72-е місце проти 73-го торік. Як і раніше, інституціональні проблеми залишаються основною перешкодою для поліпшення конкурентоспроможності (115 місце). Значно погіршилася макроекономічна ситуація (91 місце, на 9 позицій нижче минулого року). На шість позицій, до 31-ї, знизився показник розміру ринку. Щодо позитивних моментів, то відразу на 28 позицій (до 65 місця) покращилася технологічна готовність; на 14 позицій (до 60) зріс рейтинг по здоров`ю й початковій освіті, на 13 (до 54) – по інноваційній складовій, на 11 (до 54) – по ефективності ринку праці й на 10 (до 43) – по вищій освіті й підвищенню кваліфікації.

Загальний рейтинг очолюють Сполучені Штати Америки. Друге місце займає Швейцарія, за нею йдуть Данія, Швеція та Сінгапур. Також до десятки кращих увійшли Фінляндія, Німеччина, Голландія, Японія та Канада.

При підготовці рейтингу було опитано 12 тис. керівників великих підприємств у 134 країнах світу.

Довідка УНІАН. Основним рейтингом конкурентоспроможності в «Звіті про глобальну конкурентоспроможність у 2008-2009 рр.» є Індекс глобальної конкурентоспроможності, введений у 2004 році. Індекс грунтується на 12 основних показниках: інституції, інфраструктура, макроекономічна стабільність, охорона здоров`я та початкова освіта, вища освіта та профпідготовка, ефективність товарних ринків, ефективність ринку робочої сили, розвиненість фінансового ринку, технологічна готовність, розмір ринку, розвиненість (складність) бізнесу, інноваційний потенціал.