Найбільш інтенсивно з окупованих Криму і Донбасу виїжджали високоосвічені люди - дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, аналітик Анна Гвелесіані, презентуючи результати дослідження "Становище внутрішньо переміщених осіб та їх інтеграція у приймаючі громади".

Читайте такожПереселенці повинні голосувати за місцем проживання після створення безпечних умов - спостерігачі ЄП

Вона зауважила, що, за даними Міністерства соціальної політики, станом на 26 вересня 2016 року на облік взято близько 1 мільйона 700 тисяч переселенців з Донбасу та Криму.

За словами експерта, протягом 2016 року, після дворічного постійного зростання, чисельність переселенців стабілізувалася.

"Сьогодні значного напливу внутрішньо переміщених осіб не спостерігається. Переселенці в основному концентруються у найближчих до зони конфлікту територіях і частково у столичному регіону. Найбільш інтенсивно з непідконтрольної території виїжджали високоосвічені люди. Майже 50% переселенців мають вищу або незакінчену вищу освіту", - сказала Гвелесіані.