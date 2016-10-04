РФ досі не пустила консула до затриманого журналіста Сущенка – МЗС

Про це в коментарі УНІАН повідомила речник Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца.

"Станом на зараз немає поки що ніякої інформації щодо надання дозволу нашому консулу на зустріч із журналістом Романом Сущенком. Ми вже повідомляли, що одразу, як нам стало відомо, 2 жовтня, наше посольство України у РФ направило запит на надання зустрічі консулу. А вчора вранці, 3 жовтня, наш консул особисто передав оригінал цього звернення до слідчого управління ФСБ Росії. І також відповідну ноту направлено на адресу МЗС Росії", – сказала вона.

Беца нагадала, що відповідно до міжнародного права та двосторонньої конвенції про консульські зносини, Росія має негайно надавати такий доступ.

"Станом на зараз поки що інформації від російської сторони в нас досі немає", – додала Беца.

Речник МЗС наголосила, що українська сторона буде продовжувати діяти та максимально тиснути на РФ із метою отримання доступу і з’ясування всіх обставин справи.

Читайте такожФейгін подав нове клопотання щодо допуску до справи журналіста Сущенка

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має відношення до відомства.

Адвокат Марк Фейгін 3 жовтня повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка. Сьогодні Фейгін подав ще одне клопотання до слідчого органу ФСБ Росії щодо його допуску до матеріалів справи.