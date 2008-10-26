Музей 2-ї Української партизанської бригади створили прямо в лісі

На території Шабелянського лісу в Іллінецькому районі Вінниччини відкрили унікальний музей в спеціально облаштованій землянці.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила помічник голови Вінницької ОДА Ірина КОШЕЛЬНИК.

Вона зазначила, що на базі Дашевського лісомисливського господарства, в Шабелянському лісі, де в 1943-1944 роках діяли чотири партизанські загони, влада ініціювала створення Музею партизанської слави.

Ідею меморіального історико-культурного комплексу «Партизанський край» спільно реалізовували влада району і ветеранські організації. Основою музею стала землянка. Її відновили за документальними матеріалами і свідченнями колишніх партизанів – лежанка, грубо обтесаний дубовий стіл, лава і навіть партизанський пайок. На стендах – історія партизанського руху в Іллінецькому краї.

Першими відвідувачами стали голова Вінницької облдержадміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ і ветерани партизанського руху, для яких провели екскурсію в новому музеї. Ветерани, які прийшли на урочисте відкриття музею, на запитання про відповідність землянки зразка 2008 року справжній партизанській підтвердили: «Схожа».

На території комплексу відновлені ще дві бойові партизанські землянки.

Також напередодні 64-ї річниці звільнення України від фашистів голова облдержадміністрації, районне керівництво, представники ветеранських і громадських організацій, молодь, увічнюючи пам`ять загиблих, поклали квіти до реконструйованого Меморіалу партизанської слави і до партизанських могил. На території Шабелянського лісу поховано 155 народних героїв. Партизанські кладовища впорядкували біля стоянок кожного із загонів Другої партизанської бригади.

Меморіально-музейний комплекс просто неба, на думку голови облдержадміністрації, покликаний не тільки вшанувати історичну пам`ять і увічнити подвиг героїв війни, а й виховувати патріотичні настрої молодого покоління.

Довідка УНІАН. На території Шабелянського лісу в Іллінецькому районі в серпні-вересні 1943 року діяли партизанські загони, які стали базою для «Партизанського з`єднання №44», а з 11 жовтня 1943 року – 2-ої Української партизанської бригади. Командував бригадою Анатолій Кондратюк. До її складу входили три партизанські загони: "За Батьківщину", імені Леніна, імені Кірова. Наприкінці 1943 року з бригадою взаємодіяв загін «Іскра». Також до складу бригади входив єдиний в СРСР єврейський партизанський загін під керівництвом Давида Мудрика. Партизанська бригада налічувала на кінець 1943 року майже 3200 людей. Бригада діяла до січня 1944 року, коли об`єдналася з наступаючими частинами Червоної армії.