Рада підтримала вето Порошенка: військовим заборонено розривати контракти, укладені "до завершення особливого періоду"

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави у своїх пропозиціях пропонував відхилити цей закон, у цьому його підтримав і профільний комітет парламенту.

Так, за подолання вето на закон проголосували лише 82 (при 300 необхідних) народних депутата із 332, зареєстрованих у сесійній залі.

Депутати також не підтримали і пропозицію направити закон до комітету на доопрацювання.

Представник президента у парламенті Артур Герасимов наголосив, що цей документ не може бути підписаний главою держави.

За його словами, відповідно до закону, військовослужбовцям, які уклали контракти на строк до закінчення особливого періоду та вислужили не менше 18 місяців військової служби, а також військовослужбовцям, які вислужили понад визначені контрактами строки більш як 12 місяців, надається право розірвати або переукладати такі контракти.

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"Таким чином, право на звільнення з військової служби у Збройних Силах України одночасно набудуть близько 57 тисяч військовослужбовців, що складає 28% від їх затвердженої чисельності", - зауважив депутат.

При цьому Герасимов нагадав, що 26 вересня президент підписав указ щодо звільнення в запас близько 21 тисячі військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації.

"Звільнення з військової служби такої значної кількості військовослужбовців призведе до критичного зниження укомплектованості особовим складом ЗСУ. Це негативно вплине на їхню боєздатність", - зазначив представник президента.

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Водночас, додав, він, наявні темпи прийняття громадян України на військову службу - близько 6 тисяч осіб щомісяця за контрактом - не дадуть змоги у найближчій перспективі компенсувати кількісні показники звільнених військовослужбовців. При цьому Герасимов зауважив, що більшість військовослужбовців, яких буде прийнято на військову службу за контрактом, можуть не мати бойового досвіду та відповідного рівня підготовки, що потребуватиме додаткового часу та значних фінансових ресурсів для їх набуття.

"З огляду на зазначене та, враховуючи необхідність забезпечення належного рівня обороноздатності держави, збереження бойового потенціалу ЗСУ, інших військових формувань на рівні, що гарантує адекватне реагування на загрози національній безпеці України, президент пропонує закон "Про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" відхилити", - сказав депутат.

Під час обговорення було також зазначено, що відхилення цього законопроекту дасть змогу комітету напрацювати новий законопроект.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо уточнення окремих положень) (№4689).

Однак президент Порошенко ветував його.