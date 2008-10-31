У Києві нові тарифи на транспорт введуть з вівторка?

Постанова про підвищення вартості проїзду в київському комунальному транспорті буде опублікована 1 листопада, а нова вартість буде запроваджена орієнтовно з 4 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Київській міській державній адміністрації повідомив начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Петро МІРОШНИКОВ.

За його словами, розпорядження буде опубліковано завтра. У той же час на уточнюючі запитання журналістів він сказав, що завтра ж і стане відомо про дату введення нової вартості. П.МІРОШНИКОВ додав, що орієнтовно це відбудеться 4 листопада.

Він також повідомив, що у зв`язку з подорожчанням вартості проїзду буде введено новий тарифний план. За його словами, цей план передбачатиме велику кількість різних проїзних квитків залежно від терміну їх дії.

Відповідаючи на питання журналістів, П.МІРОШНИКОВ також зазначив, що діючі зараз жетони для проїзду в метро будуть анульовані в ніч перед введенням нової вартості на проїзд у метро і, відповідно, перед введенням у дію нових жетонів.

П.МІРОШНИКОВ додав, що після цього жетони, які діють зараз, турнікети приймати не будуть, у зв`язку з чим закликав киян не скуповувати їх зараз у великій кількості. Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, П.МІРОШНИКОВ розповів, що жетони, які будуть введені після подорожчання проїзду, - це жетони, які були вилучені з використання в 2000 році.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС сьогодні заявив, що з 1 листопада в столиці вартість однієї поїздки в метро коштуватиме 2 грн., в наземному транспорті - 1,5 грн.

У свою чергу начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ сказав, що розпорядження Київської міської державної адміністрації про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті вже підписане і набуде чинності після публікації в офіційних засобах масової інформації столичної влади.