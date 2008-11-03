Оптимісти з Bloomberg: криза закінчилася

У одному з найвпливовіших інформагентств миру — Bloomberg — працюють оптимісти, пише “Дело”. Такий висновок напрошується, після того, як у розпал світової фінансової кризи інформагентство заявило про закінчення домінування «ведмедячих» настроїв на фондових ринках, що розвивалися. Думки експертів Bloomberg грунтувалися на динаміці зростання індексу MSCI Emerging Markets, який з минулого вівторка по четвер виріс на 23%.

Дійсно, ринки миру, що розвиваються, минулого тижня дружно пішли вгору. Український ринок акцій не став виключенням — індекс ПФТС виріс на 9,3%. Але найбільше зростання продемонстрував російський ринок акцій — індекс РТС за минулий тиждень виріс на 40,7%.

В той же час видання нагадує, що індикатор MSCI Emerging Markets, що так ощасливив експертів з Bloomberg, визначається на основі динаміки фондових ринків 27 країн з економікою, що розвивається (Україна до цього індексу не входить). А основною причиною упевненого зростання ринків, на думку видання, є рішення Федеральної резервної системи США надати кредити Бразилії, Мексиці, Сінгапуру і Республіці Корея на суму 120 мільярдів доларів. А також щедрість Міжнародного валютного фонду, який пообіцяв роздати країнам, що «потребували» підтримки, 200 мільярдів доларів.