Поступки нафтотрейдерів на фоні світових цін непереконливі?

Голова Української селянської демократичної партії, депутат Київради від Блоку Віталія Кличка Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ заявляє, що штучне утримання високої ціни на дизпальне може вивести український агропромисловий сектор економіки за межі конкурентноспроможності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, на переконання політика, уряд має негайно вжити всіх можливих заходів для захисту українського виробника.

«Поки у всьому світі ціна на нафтопродукти падає, в Україні вартість дизельного пального лишається на високому рівні, - вважає Д.АНДРІЄВСЬКИЙ. – Навіть останні невеличкі поступки нафтотрейдерів виглядають непереконливими на фоні загальносвітових тенденцій. За таких умов конкурентноспроможність українських аграріїв, порівняно із їхніми закордонними конкурентами, різко знижується».

На думку Д.АНДРІЄВСЬКОГО, зволікання із рішучими заходами може призвести до кризи реального сектору економіки. «Висока собівартість українського товару принесе засилля імпорту. Насичення вітчизняного ринку харчів імпортом призведе до масового банкрутства українських підприємств. А це, у свою чергу, ще більше підсилить ті негативні тенденції, які руйнують сьогодні українську економіку», - підсумовує політик.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України 27 жовтня порушив справу проти найбільших нафтотрейдерів за підозрою у змові з метою необґрунтованого завищення цін на пальне.