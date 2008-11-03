ArcelorMittal Кривий Ріг зупинив усі прокатні стани

З 28 жовтня 2008 року на комбінаті «ArcelorMittal Кривий Ріг» зупинено все прокатне устаткування, причина – відсутність замовлень. Про це повідомляє сайт «Металл-Сервис». Тепер до простоюючих протягом жовтня станів «250-3», «250-4» (сортові) і «150-1» (дротяний) додалися ті, що залишилися – «250-5», «250-6», «250-1», «250-2» (сортові) і дротяний №3.

В цілому, за словами джерела видання, відвантаження на «ArcelorMittal Кривий Ріг» у жовтні знизилася в порівнянні з вересневими на 53%.