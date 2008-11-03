У школах Івано-Франківська уроки скоротили до 30 хвилин

В школах Івано-Франківська, які не опалюються, тривалість уроків скорочено до 30 хвилин.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято керівництвом шкіл.

Офіційно сьогодні закінчилися осінні канікули, тому діти і вчителі прийшли до школи. Учням молодшої школи дозволено бути на заняттях за згодою батьків. Старшокласникам дозволено залишати заняття раніше.

Поки невідомо, чи проходитимуть уроки у цих школах завтра. По обіді в управлінні освіти Івано-Франківського міськвиконкому має відбутися нарада директорів шкіл, на якій обговорюватимуть це питання.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківських школах осінні канікули через відсутність тепла у приміщеннях почалися на три дні раніше, ніж в інших навчальних закладах країни. Пізніше було прийнято рішення на три дні продовжити канікули і до навчання приступити 3 листопада.

Нині в Івано-Франківську із 43 навчальних закладів опалюється лише 25.

Також через низьку температуру в приміщеннях не працюють 10 з 24 дитсадків.

У міськвиконкомі не можуть назвати точної дати початку опалювального сезону. Івано-Франківськ не може розпочати опалювальний сезон через борги за газ, які перевищують 10 млн. грн.