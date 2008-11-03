У Брюсселі згвалтували 99-річну жінку

Жінка у віці 99 років згвалтована в своєму будинку Брюсселі, повідомили у понеділок місцеві ЗМІ.

За їх інформацією, 35-річний насильник, який був швидко ідентифікований і узятий під арешт, видно, страждає розладом психіки.

Знесилену стареньку, яку виявила в її будинку медсестра, насильник катував. Він зламав нещасній руку і завдав їй декілька ударів кухонними ножицями.

РИА Новости