У Брюсселі згвалтували 99-річну жінку
15:23, 03 листопада 2008Суспільство
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Гвалтівнику - 35 років
Жінка у віці 99 років згвалтована в своєму будинку Брюсселі, повідомили у понеділок місцеві ЗМІ.
За їх інформацією, 35-річний насильник, який був швидко ідентифікований і узятий під арешт, видно, страждає розладом психіки.
Знесилену стареньку, яку виявила в її будинку медсестра, насильник катував. Він зламав нещасній руку і завдав їй декілька ударів кухонними ножицями.
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