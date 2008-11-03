Дніпровський меткомбінат скоротив виробництво на 65-75%

ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД, м. Дніпродзержинськ) в жовтні 2008 р. скоротило виробництво на 65-75% через відсутність збуту продукції.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому у виданні адміністрації і профкому підприємства - газеті «Знамя Дзержинки» від 29 жовтня.

За інформацією видання, у вересні була припинена робота рельсобалочного і залізопрокатного цехів, виробництво в новопрокатному цеху скорочене на 70%. У вересні відвантаження товарного прокату, продукції ДКМД, скоротилося на 63,6% щодо середньодобового показника 7 місяців поточного року.

У виданні підприємства також мовиться, що адміністрація, «у зв`язку зі скороченням виробництва, надає працівникам меткомбінату короткострокові відпустки без утримання, згідно з поданими заявами працівників».

Довідка УНІАН. ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (м. Дніпродзержинськ) спеціалізується на виробництві чавуну і прокату, займаючи монопольне становище на ринку широкосмугової універсальної сталі і на ринку профілів. Комбінат є постачальником катаної осьової профільної заготовки для залізничного транспорту. Свою продукцію комбінат поставляє до Німеччини, Італії, Бельгії, Китаю, країн СНД і Близького Сходу.

98,81% акцій ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» з лютого 2004 року володіє корпорація «Індустріальний союз Донбасу».

Антимонопольний комітет України на початку жовтня 2005 року дав дозвіл консорціуму «Індустріальна група» на отримання в управління більше 50% акцій ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського».

За підсумками 2007 року меткомбінат ім. Дзержинського виплавив 3 млн. 781 тис. тонн сталі (на 4,1% більше, ніж за 2006 рік), 3 млн. 450 тис. тонн чавуну (на 7,4% більше), випустив 5 млн. 62 тис. тонн агломерату (на 5,7% менше), 3 млн. 176 тис. тонн готового прокату (практично відповідає показнику 2006 року).

ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (Дніпродзержинськ) за підсумками І півріччя 2008 року виплавило 1 млн. 969 тис. тонн сталі, що на 56 тис. тонн (на 3%) більше, ніж за січень-червень 2007 року.

За І півріччя на підприємстві проведене 2 млн. 575 тис. тонн агломерату, що на 150 тис. тонн (на 5,5%) менше, ніж за січень-червень 2007 року. Станом на 1 липня 2008 року меткомбінат виплавив 1 млн. 811 тис. тонн чавуну, що на 94 тис. тонн, або на 5,4%, більше, ніж за аналогічний період минулого року, випустив 1 млн. 733 тис. тонн готового прокату, що на 137 тис. тонн, або на 8,5%, більше показника за січень-червень 2007 року.