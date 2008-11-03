У київських маршрутках підвищення цін не буде?

Столичні перевізники не підвищуватимуть тарифи на проїзд у маршрутках услід за «Київпастрансом», з 4 листопада.

Про це в коментарі УНІАН повідомив виконавчий директор асоціації перевізників-працедавців "Столиця" Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ.

«На маршрутах підвищення не буде, принаймні, члени моєї організації підвищувати не будуть», - сказав він.

Що більше, за його словами, для підвищення тарифів «Київпастрансу» в 4 рази підстав немає. «Підвищувати в 4 рази теж немає підстав, в 2 рази є - за гривню, я згоден. Але коли сьогодні з міського бюджету, за наші гроші, гроші киян купуються всі автобуси, утримується повністю вся інфраструктура, автопарки - на підставі чого на маршрути 2 гривні й на автобуси 2 гривні? Маршрут куплений, усе куплено за гроші власника, перевізника, а тут (у «Київпастрансі» – УНІАН) – за наші гроші», - зазначив В.ЛИПЕЦЬКИЙ.

Він також наголосив, що очікує на зростання пасажиропотоку у приватних перевізників через зростання тарифів «Київпастрансу». «У цьому я не сумніваюся. Автобусів, тролейбусів у міжпікові періоди по 20-30 хвилин, по годині немає, і ви вибачте, навіть якщо я куплю цей проїзний, який рекламують як дешевий, на рік, то я на рік проінвестую, прокредитую «Київпастранс», а їхати не зможу. Чому люди віддають перевагу маршруткам? Тому що їх не треба годину чекати. Виходить, двічі платиш за проїзд – раз прокредитувавши «Київпастранс», купивши проїзний квиток, а коли тролейбуса, автобуса немає - змушені їхати маршруткою, тому що не можуть чекати», - сказав В.ЛИПЕЦЬКИЙ.

За його словами, раніше київська влада обіцяла не підвищувати тарифи «Київпастрансу». «Коли в травні мали бути вибори, то влада кричала у квітні, що підвищувати не будемо, вибори минули, і… Тому що закони економіки - вони не підвладні ні ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, ні ЛИПЕЦЬКОМУ, якщо все дорожче, то воно повинне бути дорожче», - сказав він.

На думку В.ЛИПЕЦЬКОГО, це були популістські заяви. «Але так різко підвищувати не можна було, от і все, що я можу сказати. Маршрутники поки що в цю гру не грають», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням КМДА, з 4 листопада проїзд у наземному транспорті коштуватиме 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, і 2 гривні – якщо купити в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса. За даними КМДА, якщо пасажир придбає багатократний проїзний квиток, він суттєво заощадить на кожній поїздці. Що більшим буде період дії проїзного квитка, то дешевше обійдеться вартість поїздки, наголошують у КМДА.

Проїзні квитки на квартал – від 150 до 499 грн., залежно від кількості видів транспорту; на рік - від 275 грн. до 799 грн.