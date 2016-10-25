Ювілейний 50-й Sport Life відкрився в Дніпрі

В боротьбі за здоровий спосіб життя, створення сприятливих умов для заняття спортом всіх верств населення, і особливо - дітей і молоді, Дніпро серед міст-мільйонників (виключаючи тримільйонний Київ) вирвався вперед. Це стало можливим завдяки зміцненню ділових зв'язків c мережею фітнес-клубів №1 в Україні Sport Life. Адже в добавок до наявних 3-м клубам Sport Life, які вже діяли в цьому місті, додався ще четвертий. Важливості грандіозної події додало і те, що цей дніпровський клуб став ювілейним для мережі Sport Life, а саме - 50-м!

«Ми побачили такі зали в Києві і нам довелося це до душі, тому ми попросили, щоб такий спорткомплекс ми зробили і тут», - повідомив під час прес-туру по клубу засновник ПБМП "Строїтель-П" Віктор Попов. Новий фітнес-центр розташований в елітному житловому комплексі хмарочосів «Панорама».

Лідер фітнес-індустрії Sport Life в Дніпрі влаштував грандіозне свято з нагоди відкриття ювілейного клубу. «З радістю можу сказати, що ми пишаємося цим клубом, - каже Дмитро Єкімов, засновник групи компаній Sport Life. - Ми пишаємося цим об'єктом, для нас це знаковий об'єкт у Дніпрі та в мережі, тому що він продуманий і втілений в життя настільки добре, настільки продумано і якісно, що коли я заходжу в цей клуб, я немов би повертаюсь до себе додому в Маямі »

З відкриттям ювілейного фітнес клубу Sport Life запускає першу в Україні дитячу сквош-академію. Найпопулярнішу гру англійців, яка розвиває спритність, швидкість і координацію рухів, в клубі будуть вчити з п'яти років. «Так як спорт новий, ми обов'язково включаємо безкоштовні заняття, де тренер показує, що таке сквош, його переваги. - Каже Дмитро Щербаков, директор мережі Sport Life Squash Arena. - Люди, які приходять на ці заняття, потім залишаються і їм подобається займатися ».

Сквош, а також художня гімнастика, аеробіка, єдиноборства, творчі та розвиваючі уроки - Sport Life активно залучає до спорту дитячу аудиторію. Подібні проекти будуть створюватися в фітнес-центрах мережі по всій країні. До відкриття п'ятдесятого ювілейного фітнес-центру Sport Life організував в Дніпрі виступи відомих українських гуртів та зібрав навколо себе сотні прихильників здорового способу життя.