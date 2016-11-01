Парубій підтримав ініціативу щодо запровадження статусу "полонений"
19:53, 01 листопада 2016Суспільство
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підтримав ініціативу щодо надання статусу «полонений» тим військовим, які потрапили в полон.
Ілюстрація REUTERS
Як повідомила прес-служба апарату ВР, про це йшлося сьогодні під час зустрічі Парубія з куратором батальйону «Кривбас» Миколою Колесником та матерями бійців, які перебувають у полоні.
Колесник зазначив, що Криворізька міська рада ініціювала надання грошової допомоги сім’ям зниклих безвісти і полонених бійців. Водночас така ініціатива може бути реалізована за умови визначення статусу «полонений» на законодавчому рівні.
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Голова парламенту підтримав цю ініціативу й наголосив на необхідності створення робочої групи з цього питання найближчим часом, де можна буде поділитися досвідом та підготувати необхідні документи.
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