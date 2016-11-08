Куля, якою було поранено "майданівця" Колеснікова, була випущена зі зброї одного з екс-"беркутівців" - експертиза

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні висновки комплексної балістичної експертизи були оприлюднені сьогодні на засіданні Святошинського районного суду у справі екс-«беркутівців».

Прокурори заявили, що куля, якою 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській було поранено Колеснікова, і яка була вилучена з його тіла, була випущена з автомату Калашникова калібру 7,62 мм, закріпленого за одним з обвинувачуваних Аброськіним.

Своєю чергою адвокати обвинувачуваних ставлять під сумнів результати цієї експертизи. Вони стверджують, що не можна робити категорично висновки щодо цього, оскільки збіг кулі і зброї показала лише повторна експертиза. А перша – такого збігу не виявила.

Прокурори пояснюють це тим, що перша експертиза проходила на автоматизованій системі російського виробництва, у якій не було своєчасно оновлене програмне забезпечення, і тому вона не ідентифікувала дану кулю як таку, що, ймовірно, належить до зброї екс-«беркутівця».

Проте під час повторної експертизи та дослідження кулі вручну під мікроскопом такий збіг був категоричним.

Водночас для того, щоби розвіяти всі сумніви щодо цієї та інших балістичних експертиз, були призначені додаткові експертизи куль.

Головуючий суддя Сергій Дячук зазначив, що засідання суду 15 листопада буде присвячено виключно дослідженням результатів цих експертиз.

Наступне засідання у цій справі відбудеться 10 листопада об 11.30.

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Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне, його розглядає Святошинський райсуд столиці.

27 вересня 2016 року Святошинський райсуд ще на 60 діб продовжив термін тримання під вартою п’ятьох екс-«беркутівців».