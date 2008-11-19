Українські банки вводять комісію на продаж готівкової валюти в середньому від 1 до 3% від об`єму проданої клієнтові валюти.

Як пише газета "Дело", вже другий тиждень таку «надбавку» стягує "Укрсоцбанк". В кінці минулого тижня аналогічну комісію ввів "Приватбанк". Про плани введення такої плати заявили банк «Форум», "Райффайзен Банк Аваль", "Ощадбанк", ПУМБ, «Фінанси і Кредит».

Як відзначає видання, НБУ введенню комісії перешкоджати не буде, так само як і не обмежуватиме її розмір.

«Зараз це питання обговорюється. Ми дивимося, яка комісія нам потрібна, для того, щоб люди могли спокійно купити валюту і при цьому банк не зазнавав збитків», — сказав голова правління банку «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК.

«Так, ми плануємо вводити комісію. Але спочатку потрібно проаналізувати динаміку продажів за останні 7-10 днів. Якщо виявиться, що операція збиткова, то проводитимемо консультації з НБУ і добиватимемося введення комісії», — пояснює у свою чергу голова правління "Ощадбанку" Анатолій ГУЛЕЙ.

До їх точки зору приєднується і голова правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимир ЛАВРЕНЧУК: «Якщо НБУ не забороняє, то, безумовно, і ми думатимемо над питанням введення комісійних».

В той же час керівники декількох фінустанов — банка «Хрещатик», Дочірнього банку "Сбербанка России", "Сведбанка" — заявили, що додаткову плату за обмін валюти вводити не будуть.

Введення комісійних фінансисти пояснюють збитковістю операцій купівлі-продажу валюти. Нагадаємо, зараз діє обмеження НБУ, згідно з яким банки можуть продавати готівкову валюту по курсу не вище офіційного на 1,5%.

Як відзначають банкіри, закладеної регулятором маржі в 1,5% не вистачає навіть для покриття поточних витрат (на купівлю готівкової валюти, її інкасацію, оплату праці касирів і т.д.), внаслідок чого валютообмінні операції стали збитковими. Разом з цим з 9 грудня 2004 року діяла заборона НБУ на стягування комісії з купівлі-продажу валюти. Тому комісію стягуватимуть не з валютообмінних операцій — це буде плата за розрахунково-касове обслуговування.

У зв`язку з цим в Національному банку виданню пояснили, що у такому разі фінустанови діють згідно букві закону. «Якщо у внутрішніх документах банку передбачено, що за операції з розрахунково-касового обслуговування він може брати комісію, то це не є порушенням. Це справа банку — брати комісію чи ні», — сказав перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.

За його словами, банки самі вирішуватимуть, який розмір комісії встановлювати. «Якщо в одному банку комісія буде 1%, а в іншому — 0,7%, то люди підуть туди, де менше комісія. Отже банкові самому невигідно ставити дуже велику комісію», — пояснює він.