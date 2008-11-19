Експерт: Утримання курсу гривні не є головним пріоритетом НБУ

Сьогодні утримання курсу гривні до долара не є головним пріоритетом Національного банку України, заявив у коментарі УНІАН голова Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО. За словами політолога, “Нацбанк штучно намагається утримати курс, аби не дратувати уряд та громадськість”. Тому що “є люди, вважає В.ФЕСЕНКО, які критично оцінюють зниження курсу національно ї валюти”.

Якщо на формальне утримування курсу гривні до долара, сказав він, щоденно витрачатимуться сотні мільйонів доларів з золотовалютних резервів, “це буде небезпечно і з точки зору фінансової безпеки, і з точки зору фінансової стабільності й стабільності банківської системи загалом”. На думку експерта, “треба більш гнучко підходити до цього питання, адже головна проблема в іншому – у зростанні негативного сальдо торгово-платіжного балансу”. “Треба чітко сформувати програму першочергових заходів, спрямованих на протидію негативним наслідкам цього в економіці держави, – сказав В.ФЕСЕНКО. – Нам терміново треба вирівняти ситуацію з платіжним балансом”.

За словами політолога, і Міжнародний валютний фонд, і зарубіжні експерти кажуть, що необхідний більш гнучкий, плаваючий курс гривні, який би відповідав реальній економічній фінансовій ситуації в країні. “Інша річ, що не потрібно доводити ситуацію до великих стрибків та різких не прогнозованих коливань, які приводять до ажіотажу на готівковому ринку”, – зазначив експерт.

Якщо НБУ й надалі утримуватиме курс гривні на нинішньому рівні лише за рахунок інтервенцій з золотовалютного резерву, то це може призвести до того, що через деякий час знову розпочнуться різкі та необґрунтовані курсові стрибки, вважає В.ФЕСЕНКО. На його думку, за умов впливу негативних тенденцій світової економічної кризи на нашу економіку, це був би не найкращий варіант. Тому, наголосив він, доцільніше, аби правління НБУ проводило більш гнучку та адекватну курсову політику.