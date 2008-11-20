Торги в США і Японії закрилися рекордним падінням

Фондові торги в США і Японії закрилися у великому мінусі. Так, провідні американські індекси впали до найнижчого значення за останні 5,5 років. На цьому фоні обвалився і японський індекс Nikkei.

За словами аналітиків, на настрої інвесторів у Північній Америці негативно позначилося зниження Федеральною резервною системою (ФРС) США прогнозу економічної активності в країні на 2008-2009рр. Згідно з новим прогнозом, внутрішній валовий продукт (ВВП) не зміниться або виросте всього на 0,3% в поточному році. У 2009р., ймовірно, ВВП коливатиметься між зниженням на 0,2% і зростанням на 1,1%.

На цьому фоні до рекордних мінімумів впали котирування автовиробників. Так, акції General Motors впали на 9,7% - до найнижчого значення за 66 років, а Ford Motor - на 25%, що стало найнижчим значенням за 26 років.

Побоювання інвесторів щодо посилення фінансової кризи привели до значного зниження котирувань і у фінансовому секторі. Так, акції найбільшого в країні банку Citigroup впали на 22,85%, Bank of America - на 14%, JPMorgan Chase & Co - на 11,4%.

Внаслідок зниження цін на нафту знизилася вартість цінних паперів нафтових компаній, включаючи лідера сектора Exxon Mobil Corp., чиї акції подешевшали на 3,8%, і ConocoPhillips (-7,1%).

За підсумками торгів 19 листопада індекс Dow Jones знизився на 427,47 пункту (-5,07%) - до 1997,28 пункту, індекс Nasdaq опустився на 96,85 пункту (-6,53%) - до 1386,42 пункту, індекс S&P знизився на 52,54 пункту (-6,12%), склавши 806,58 пункту.

Це негативно позначилося на ринку Японії, основний індекс якої – Nikkei – за підсумками торгів опустився до 7703,04 пункту (-6,9%). Серед лідерів падіння опинилися компанії-експортери, на прибутку яких негативно відображається нещодавнє зміцнення ієни по відношенню до долара.

Помітно знизилися за підсумками торгів котирування виробників електроніки, які значну частину прибутку одержують від експорту продукції в США. Так, акції виробника цифрових фотоапаратів Canon Inc. подешевшали на 6,2%, а виробників електроніки Sony Corp. і Panasonic Corp. - на 5,9% і 6,8% відповідно.

Котирування японської Mazda знизилися на 8,8%, Nissan Motor - на 5,5%, Toyota - на 3,1%.

РБК