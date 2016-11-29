Новий фасад "чорного" театру на Подолі в усій красі (фоторепортаж)
Сьогодні, 29 листопада, в Києві відкрили фасад нової будівлі академічного драматичного театру на Подолі, реконструкція якого викликала великий резонанс.
Меценатом будівництва виступила корпорація Roshen.
Відкриття Театру на Подолі заплановано на весну 2017 року, до Дня театру.
Будівництво об'єкту було розпочато в 2004 р Перша черга будівництва нового театру включала зведення адміністративної будівлі Театру на Подолі з малим залом для глядачів. Друга черга - новобудову з глядацьким залом майже на 300 місць. Станом на початок 2006 року було завершено адміністративну споруду з невеликою сценою і розпочато роботи другої черги об'єкта. Однак через брак коштів роботи були зупинені, здача об'єкта була відкладена.
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У 2015 році влада міста повернулася до довгобуду і на проектні роботи об'єкту «Театр на Подолі» передбачили 391 тис. грн. Однак розрахований загальний обсяг фінансування будівництва цього об'єкта становив 81271,1 тис. грн.
Було прийнято рішення про притягнення меценатських коштів.