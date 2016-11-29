Новий фасад "чорного" театру на Подолі в усій красі (фоторепортаж)

Меценатом будівництва виступила корпорація Roshen.

Відкриття Театру на Подолі заплановано на весну 2017 року, до Дня театру.

Будівництво об'єкту було розпочато в 2004 р Перша черга будівництва нового театру включала зведення адміністративної будівлі Театру на Подолі з малим залом для глядачів. Друга черга - новобудову з глядацьким залом майже на 300 місць. Станом на початок 2006 року було завершено адміністративну споруду з невеликою сценою і розпочато роботи другої черги об'єкта. Однак через брак коштів роботи були зупинені, здача об'єкта була відкладена.

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У 2015 році влада міста повернулася до довгобуду і на проектні роботи об'єкту «Театр на Подолі» передбачили 391 тис. грн. Однак розрахований загальний обсяг фінансування будівництва цього об'єкта становив 81271,1 тис. грн.

Було прийнято рішення про притягнення меценатських коштів.