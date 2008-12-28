Ініціатива “Східне партнерство” дасть можливість підвищити безпеку в регіоні та поглибити економічні відносини з Європейським Союзом.

Як повідомляється на Урядовому порталі, про це 26 грудня заявив віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ на зустрічі з міністром закордонних справ Литовської Республіки Вігаудасом УШАЦКАСОМ.

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України і розвиток двосторонніх відносин між Україною та Литвою.

Г.НЕМИРЯ наголосив, що Україна високо цінує активну підтримку з боку Литовської Республіки у питаннях реалізації євроінтеграційних зусиль нашої держави.

В.УШАЦКАС відзначив важливість прийнятого державами ЄС рішення про започаткування ініціативи “Східного партнерства”.

У відповідь Г.НЕМИРЯ наголосив, що Україна розглядає цю ініціативу як інструмент інтенсифікації наших відносин з ЄС, який, зокрема, дасть можливість зменшити вакуум безпеки в регіоні та поглибити економічні відносини з ЄС. Водночас, за його словами, найважливішим є те, що ініціатива “Східного партнерства” не повинна позбавляти європейського майбутнього країн-учасниць цієї ініціативи. ““Східне партнерство” повинно тримати відкритими двері для тих країн, які здатні стати членами Європейського Союзу”, - підкреслив Г.НЕМИРЯ.

Співрозмовники також обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема, в енергетичній сфері. У зв‘язку з цим Г.НЕМИРЯ зауважив, що Україна зацікавлена у створенні необхідних передумов для реалізації проектів, які дозволять забезпечити транспортування каспійських енергоносіїв через Україну до Литви. За його словами, таке співробітництво отримає додатковий імпульс у разі належної реалізації ініціатив щодо створення Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору, складовою якого має стати нафтопровід “Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ”.

Як повідомляв УНІАН, “Східне партнерство” - польсько-швецька ініціатива, представлена у травні цього року і схваленої на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у червні.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.