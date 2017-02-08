У Харкові посадовець погодився "закрити очі" на порушення в автошколі за хабар

У Харкові правоохоронці затримали в.о. начальника відділу на території авторинку, де проходила «ділова» зустріч, і де посадовець отримував хабар. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Правоохоронці вилучили 2 тисячі доларів США, які він одержав за свої «послуги».

Зазначається, що начальника відділу Головного Управління Держпраці у Харківської області під час обстеження приміщень автошколи виявив ряд невідповідностей.

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«Проте посадовець погодився «закрити очі» на виявленні порушення та видати відповідний акт із зазначенням, що приміщення автошколи відповідають вимогам охорони праці. За свою «лояльність» попросив 2 тисячі доларів США неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові Дзержинський суд міста визнав, що голосування депутатом міськради Володимиром Зінченко про виділення своєму підприємству 2,5 га землі в місті не є корупцією, а чиновник діяв виключно в інтересах громади.

Суд встановив, що депутат діяв у межах своїх повноважень, рішення приймав не самостійно та діяв "виключно в інтересах територіальної громади".