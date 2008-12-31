«Газове банкрутство» України створить проблеми Німеччині

Опозиція в Німеччині занепокоєна черговим газовим протистоянням між Києвом і Москвою. «Газове банкрутство» України може призвести й до збільшення енергозалежності Німеччини, зазначає, зокрема, ліберал Маркус Ленінґ.

Коментуючи цьогорічну українсько-російську газову суперечку, депутат Бундестаґу від Вільної демократичної партії Маркус Ленінґ вважає, що однозначно йдеться про тиск на Україну і на Європу. «Я ставлюсь з великою недовірою до запевнень про те, що ця газова суперечка не принесе проблем з постачаннями газу до Європи і, зокрема, до Німеччини», - сказав Ленінґ в інтерв`ю «Німецькі хвилі».

Депутат не ставить під сумнів право Москви на ринкову ціну і теж переконаний, що за газ треба платити. Але різке підвищення ціни в багато разів не відповідає домовленостям про поступовий перехід на ринкові розрахунки. Напередодні «Газпром» заявив, що з нового року Україна мала б платити 418 доларів за тисячу кубометрів. Такий хід, на думку Ленінґа, може свідчити про політичну суть «газового питання». «У мене є відчуття, що «Газпром» використовує газову суперечку як важіль, щоб одним махом встановити дуже високу ціну, яку Україна не зможе сплатити», - сказав він.

На думку представника німецьких лібералів, «газове банкрутство» України неминуче призведе до того, що енергозалежність Німеччини від постачань російського газу ще більше зросте. Тому, по-перше, переконаний Ленінґ, Європейському союзу варто посилити тиск на Росію, аби Москва ратифікувала так званий «Договір до енергетичної хартії», що буде обов`язковим для виконання незалежно від українського фактору.

А друге, про що, на думку Ленінґа, мала б поклопотатися Європа, - це прискорення процесу будівництва альтернативного газопроводу «Набукко». За словами німецького депутата від Вільної демократичної партії, окрім суто економічної вигоди, це не дозволить Москві й надалі використовувати ціновий фактор для тиску і на Україну, і на Європу.