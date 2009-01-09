На київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 споживання газу удвічі менше за норму

АК «Київенерго» звернулася в НАК «Нафтогаз України» з проханням підвищити поставки газу на київські ТЕЦ.

Як повідомила УНІАН прес-служба АК "Київенерго", станом на ранок 9 січня споживання газу на ТЕЦ-5 складає 97 тис. куб.м/год., на ТЕЦ-6 - 75 тис. куб.м/год. Такі показники більш як удвічі нижче нормативних. З урахуванням температури навколишнього середовища підтримка працездатності ТЕЦ забезпечується використовуванням мазуту в обсягах 60 тонн/год на ТЕЦ-5 і 75 тонн/год. на ТЕЦ-6.

"Оскільки із заяв представників НАК «Нафтогаз України» відомо, що компанія здатна забезпечити поставки газу на ТЕЦ в достатніх обсягах, необхідних для вироблення тепла, "Київенерго" просить підвищити їх до необхідного рівня", - повідомляє прес-служба компанії.

Як заявив технічний директор АК «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ, "Київенерго" примусово обмежена у споживанні газу на підставі офіційних звернень і конкретних дій НАК «Нафтогаз України» і перейшла на використання мазуту в якості резервного палива внаслідок украй низького рівня тиску газу на ТЕЦ».

Газопостачальні і газотранспортні підприємства 6 січня у примусовому порядку значно скоротили поставку природного газу на ТЕЦ АК «Київенерго», посилаючись на відсутність виділених обсягів на січень, що зафіксоване офіційними листами і відповідними відмітками у диспетчерському журналі. Температуру теплоносія на рівні 63°С на ТЕЦ-5 і 73°С на ТЕЦ-6 вдається підтримувати за рахунок використання мазуту, запаси якого призначені для надзвичайних ситуацій. Так, 7 січня для виробництва електроенергії компанія використовувала 1610 тонн мазуту з резерву, 8 січня - 2463 тонн мазуту для виробництва електроенергії і 632 тонни для виробництва тепла.

Сьогодні "Київенерго" зазнає значних збитків по виробленню електроенергії, але не може відмовитися від цього виду діяльності, оскільки виробництво тепла і електрики на ТЕЦ взаємозв`язані, сказано у повідомленні прес-служби.

«На ТЕЦ "Київенерго" повною мірою використовується весь обсяг газу, який подається від газотранспортних компаній. Тому наші споживачі одержують тепло і електрику прямо пропорційно рівню поставок газу. На сьогодні поставки газу на ТЕЦ "Київенерго" в примусовому порядку знижені до такого рівня, що компанія вимушена використовувати мазут, у тому числі і для виробництва тепла, а не тільки електроенергії. Зокрема, за останні дні для виробництва тепла компанія вже використала 632 тонни мазуту», - коментує ситуацію Ю.ГЛАДИШЕВ.

Керівництво АК «Київенерго» веде активні переговори щодо закупівлі мазуту на ринку, оскільки весь мазут, який виробляється на українських нафтопереробних заводах (НПЗ) у січні законтрактовано, і придбати його в січні без контракту неможливо. Обсяги поставок мазуту, його ціна і схема придбання не відомі. Компанія докладає всі зусилля, щоб вирішити це питання якнайскоріше, сказано у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 січня, заступник голови правління НАК “Нафтогаз України” Володимир ТРИКОЛИЧ заявив, що НАК «Нафтогаз України» безперебійно подає газ "Київенерго".

В.ТРИКОЛИЧ сказав: «У Києві достатньо обсягів газу для вироблення тепла й гарячої води. Якщо щось відбувається, будь ласка, звертайтеся до підприємств, які займаються цим професійно, – значить, там спрацьовує людський чинник. І в мене немає пояснень, чому в одній частині Києва тепло й потрібно кватирки відкривати, а в іншій прохолодно. Це не до нас, звертайтеся до тих служб, які працюють у Києві, й не прив`язуйте це до режиму роботи газотранспортної системи».

При цьому він зазначив, що борг Києва за газ зростає щодня на 15 млн. грн. І на сьогоднішній день становить більше 650 млн. грн.

«Київенерго» не платить, проте ми безперебійно подаємо газ», - сказав В.ТРИКОЛИЧ.