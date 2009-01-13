П'яний водій в'їхав у зупинку: загинув 15-річний хлопець

У Кременчуці Полтавської області автомобіль в`їхав у зупинку громадського транспорту, насмерть збивши 15-річного хлопця.

Як повідомили кореспонденту УНІАН очевидці події, водій автомобіля «KIA» їхав вулицею Макаренка зі швидкістю близько 100 км на годину. Побачивши, як з боку вулиці Приходька на вулицю Макаренка виїжджає автомобіль ДАІ, водій різко повернув праворуч, аби сховатися в провулку. Але на великій швидкості автомобіль втратив керування і «влетів» прямо в зупинку «Млин». На той момент на зупинці знаходився 15-річний хлопець, студент технікуму, який загинув на місці ДТП.

За попередніми даними, водій був у нетверезому стані. Зараз на місці ДТП працює слідча група.