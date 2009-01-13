Ющенко: надійність української ГТС удвічі вища за російську
19:14, 13 січня 2009Суспільство
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Ключова цифра "1,8"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що надійність української газотранспортної системи в два рази вища за надійність ГТС Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
Він повідомив, що коефіцієнт надійності української ГТС за оцінкою експертів становить 1,8. «Це в два рази вище, ніж російської системи, й приблизно на рівні коефіцієнта надійності транзитних мереж у Європі. В нас унікальна, надійна й розвинена система транзиту», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.
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