Ющенко: надійність української ГТС удвічі вища за російську

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що надійність української газотранспортної системи в два рази вища за надійність ГТС Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Він повідомив, що коефіцієнт надійності української ГТС за оцінкою експертів становить 1,8. «Це в два рази вище, ніж російської системи, й приблизно на рівні коефіцієнта надійності транзитних мереж у Європі. В нас унікальна, надійна й розвинена система транзиту», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.