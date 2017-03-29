Чи варто звільнити керівництво НАЗК через проблеми в роботі реєстру е-декларацій? – опитування УНІАН

З наближенням 31 березня, дати завершення другого етапу подання електронних декларацій, сайт Нацагенції із запобігання корупції перестав витримувати навантаження. Чиновники скаржаться, що не можуть відкрити сайт, чи реєстр або зберегти зміни навіть посеред ночі, коли навантаження мало би бути меншим.

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Врешті-решт 29 березня ситуацію прокоментував прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який заявив, що й сам досі не може подати свою декларацію. При цьому голова уряду порадив членам Національного агентства з питань запобігання корупції піти у відставку через їх неспроможність організувати нормальну роботу реєстру.

У свою чергу голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що наразі реєстр електронних декларацій вже працює і декларації подаються, а також заявила, що у відставку подавати не збирається.

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При цьому міністр юстиції України Павло Петренко додав, що уряд не може звільнити членів НАЗК. Водночас, якщо вони не підуть у відставку добровільно, їх можна буде звільнити через внесення відповідних змін до законодавства у Верховній Раді.

Зазначимо також, що півроку тому, коли був перший етап подання е-декларацій, були такі ж самі проблеми з доступом до реєстру е-декларацій напередодні граничного терміну подання фінансової звітності чиновниками.

У зв'язку з цим УНІАН вирішив дізнатися думку своїх читачів щодо того, чи варто звільнити керівництво НАЗК через проблеми в роботі реєстрів е-декларацій.