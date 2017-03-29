Ув'язнений у Росії Сенцов став лауреатом американської премії "Свобода писати"

Американська філія міжнародної правозахисної організації письменників PEN International присудила українському режисеру і письменнику Олегу Сенцову, якого ув'язнено за сфабрикованими звинуваченнями у Росії, премію «Свобода писати», яку вручають «в’язням сумління».

Про це йдеться у повідомленні на сайті PEN America.

"Викрадення, жорстоке ставлення та необґрунтоване засудження Олега Сенцова є символом зухвалої готовності президента Володимира Путіна зневажати закони та норми", - заявила керівник американської філії PEN Сюзанна Носсель.

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"Ми як письменники, артисти та інтелектуали повинні відверто говорити про визнання Олега Сенцова письменником сумління, якого несправедливо ув'язнили за ніщо інше як за висловлення його поглядів", - наголосила Носсель.

PEN America з 1987 року вшанувала більш ніж 50 письменників по усьому світу премією «Свобода писати», визнаючи їх боротьбу перед лицем небезпеки за право вільного вираження думки. Із 41 письменника, які перебували у в'язниці, коли отримали нагороду, 37 були звільнені почасти в результаті уваги до них та тиску щодо необхідності їхнього звільнення.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

В грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму. А відмовитися від нього упродовж місячного терміну вони, перебуваючи у в'язниці, не мали можливості.

Російський суд 25 серпня 2015 оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

21 жовтня 2016 року Росія відмовила у передачі Сенцова і Кольченка Україні.