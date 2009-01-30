Україна може залучити близько 0,5 млрд. дол. інвестицій з США

Українська економіка до кінця 2009 року може залучити близько 0,5 млрд. дол. інвестицій із США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України, про це йшлося під час зустрічі першого віце-прем’єра Олександра ТУРЧИНОВА з Надзвичайним та Повноважним послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ

О.ТУРЧИНОВ і В.ТЕЙЛОР обговорили питання діяльності в Україні американської Корпорації закордонних приватних інвестицій (ОПІК). Американський дипломат висловив сподівання, що незважаючи на кризові явища, які відбуваються в світі, до кінця поточного року як інвестиції в українську економіку буде залучено близько півмільярда доларів.

В.ТЕЙЛОР також високо оцінив газові домовленості, досягнуті між Україною та Росією.

«Саме завдяки зусиллям Юлії ТИМОШЕНКО вдалось поставити крапку в переговорах і розв’язати проблему не лише в Україні, а і в Європі», - наголосив, у свою чергу, О.ТУРЧИНОВ.