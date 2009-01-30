Глобальне потепління робить погоду "нервовішою": збільшується частота екстремальних погодних явищ і температурних аномалій, вважає голова наукової ради РАН з теорії клімату академік Георгій Голіцин.

Він відзначив, що глобальне підвищення температури відбувається нерівномірно: температура в полярних широтах росте сильніше, ніж в тропіках; взимку - сильніше, ніж літом і вночі - сильніше, ніж вдень.Так, якщо в європейській частині Росії зростання температур складає 1,5-2 градуси, то в Сибіру він досягає 3 градусів.

"Колеги з Сибіру говорять, що вони, в основному, забули сибірські морози", - сказав Голіцин на круглому столі в МВТУ ім. Баумана. Він також відзначив, що у міру потепління клімату збільшується частота аномальних погодних явищ. "Крім зміни температури відбувається зміна того, що називається функцією розподілу вірогідності різних погодних умов. Аналіз статистики аномальних явищ показує, що у декілька разів збільшилася частота періодів аномальної жари і холоду", - сказав Голіцин.

Академік додав, що зміни температурних умов приводять до змін циркуляції повітря. Наприклад, частіше відбувається прорив холодних повітряних мас на європейську територію, що приводить до значного похолодання. Крім того, міняється характер опадів: об`єм опадів росте, але число дощових днів знижується. "Більше проливних дощів, більше вірогідність повеней", - сказав Голіцин.

РИА новости