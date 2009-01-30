Ющенко заявляє, що не схвалює обов'язковий продаж валютної виручки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не є прихильником обов`язкового продажу валютної виручки експортерами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні на зустрічі з журналістами.

Він зазначив, що вважає таку умову не ринковою.

«Я б цього не робив. Це не ринково, тому що це підтвердження того, що у нас немає довіри до поведінки клієнта», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня перший заступник голови Національного банку України, виконуючий обов`язки голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ заявив, що в НБУ вважають, що введення обов`язкового продажу валютної виручки позитивно вплинуло б на стан валютного ринку.

За його словами, введення обов`язкового продажу валютної виручки було запропоноване Нацбанком і внесене до парламенту через суб`єктів законодавчої ініціативи. Але ці законопроекти «навіть не були розглянуті в комітетах».

За інформацією Нацбанку, українські підприємства мають так звані авуари за кордоном, а їх обсяг коливається від 3,6 до 4 млрд. дол. Незважаючи на це, надходження валюти до країни скоротилися. Так, середньоденні надходження валюти у вересні 2008 року становили 496,7 млн. дол., у жовтні – 391,7 млн. дол., у листопаді – 360 млн. дол., у грудні – 356 млн. дол., за 20 робочих днів січня – 260 млн. дол.

«Надходження скоротилися, і десь на третину скоротилася пропозиція, тому що не всі хочуть продавати, сподіваються потім продати набагато дорожче», - сказав А.ШАПОВАЛОВ. При цьому він зазначив, що і попит у січні скоротився на третину, тоді як у вересні, жовтні, листопаді та грудні минулого року він був на 5-7% більше, ніж самі надходження.