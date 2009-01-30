Щоби вижити, мерія Полтави пішла в неоплачувану відпустку

Службовці Полтавської мерії пішли в двотижневі неоплачувані відпустки, щоб заощадити 600 тис. грн. з фонду оплати праці міського бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

За словами міського голови, на сьогодні у відпустці перебуває він сам, також погодилися піти всі його 8 заступників і начальники 15 управлінь міськвиконкому.

«При ухваленні бюджету-2009 було два виходи вирішення цієї проблеми - скоротити робочі місця в міськвиконкомі або взяти 2 тижні відпустки за свій рахунок, щоб вкластися у відведену суму фонду оплати праці. Вирішили піти у відпустки», - повідомив А.МАТКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Полтавська міська рада ухвалила бюджет міста на 2009 рік.

Загальний обсяг бюджету - 533 млн. 985 тис. грн. Обсяг доходів загального фонду - 360 млн. 688 тис., спеціального фонду бюджету - 18 млн. 656 тис. грн. Обсяг витрат загального фонду - 480 млн. 476 тис. і спецфонду - 53 млн. 509 тис. грн., включаючи субвенції та дотації з державного бюджету.

Мер Полтави А.МАТКОВСЬКИЙ назвав цей документ "бюджетом виживання".