Хімпром просто «ляже», і Нафтогаз не матиме куди подіти газ?
Експерт коментує ціну на газ
Із встановленими Національною комісією регулювання електроенергетики цінами на природний газ для підприємств хімічної промисловості більшість позицій вітчизняної продукції може стати нерентабельною.
Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив президент Союзу хіміків України Олег ГОЛУБОВ.
За його словами, кінцеву ціну газу для підприємств хімпрому може бути встановлено в межах 305-310 доларів за тис. куб. м, і це без урахування в тарифі витрат НАК «Нафтогаз України» на реалізацію газу.
Насамперед, зазначив експерт, нерентабельним до кінця року стане виробництво аміаку.
«Аміак у нас буде неконкурентоспроможним до кінця року. Якщо, а так воно і буде, ми припинимо експортувати аміак, ми втратимо цей ринок, а цей ринок оцінюється в 1,1 млрд. дол.», - сказав експерт, зазначивши, що цей факт абсолютно не вписується в курс, оголошений урядом, на подолання негативного зовнішньоторговельного балансу.
Також, за словами В.ГОЛУБОВА, за встановленої ціни на газ збитковим також стане виробництво карбаміду.
«З нинішньою ціною газу він збитковий - приблизно 17-19 доларів на тонні», - сказав він.
Рентабельність виробництва аміачної селітри, на думку експерта, також може знизитися, оскільки вже зараз один з основних її виробників ВАТ «Азот» (Черкаси), реалізовуючи її за 2100-2120 грн/т, працює практично «в нуль».
Виробники кальцинованої соди будуть змушені підняти ціну своєї продукції на 20%.
“Чи зможе ринок проковтнути це підвищення, сказати важко, але інакше виробництво соди буде збитковим», - сказав В.ГОЛУБОВ.
Експерт не виключає, що в теперішній ситуації більшість підприємств можуть просто зупинити виробництво, і тоді в НАК «Нафтогаз України» можуть виникнути проблеми з його реалізацією.
«Якщо хімічні підприємства зупиняться, «Нафтогазу» просто нікуди буде подіти газ. А за нормальної ситуації ми споживаємо 8,3-8,8 млрд. куб. м газу на рік», - підсумував експерт.
Як повідомляв УНІАН, 29 січня НКРЕ встановила окремий тариф на природний газ для підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексу, які увійшли до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2008 р. (№ 925) на рівні 1899,25 грн. за тис. куб. м. Тариф не враховує ПДВ, цільову надбавку, тарифи на транспортування газу, а також витрати НАК «Нафтогаз України» на його реалізацію (121 грн. за тис. куб. м.). Передбачається, що кінцева ціна газу для споживачів цієї групи становитиме 2425 грн. за тис. куб. м.