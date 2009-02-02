З ринку сиру йде один з найбільших гравців – Клуб сиру

Як стало відомо виданню "Коммерсант-Україна", власник компанії – ІК "Ренесанс Капітал" – вже зупинив роботу більшої частини підприємств, а Канівський маслосирозавод – один з найбільших в країні – виставив на продаж. До кризи за нього можна було виручити $100-120 млн., але зараз, на думку експертів, немає упевненості, що на нього знайдеться покупець.

Про те, що ІК "Ренесанс Капітал" шукає стратегічного інвестора і готова продати мажоритарний пакет акцій "Клубу сиру", у п`ятницю з посиланням на власні джерела повідомило інформагентство Mergemarket (спеціалізується на інформації про операції M&A). Про намір компанії вийти з бізнесу з виробництва сиру знає і директор компанії "Мілкіленд" В’ячеслав Реков. "Недавно ми одержали пропозицію про купівлю головного підприємства `Клубу сиру` – Светловодського маслосирозаводу. Але детально ми його ще не вивчили", - пояснив пан Реков. У прес-службі "Ренесанс Капітал Україна" повідомили тільки, що стали ексклюзивним фінансовим консультантом з операції.

У "Ренесанс Капіталі" пропонують потенційним покупцям 100% акцій Канівського маслосирозаводу і права на ТМ "Клуб сиру", а також розглядають можливість злиття підприємства з великим вітчизняним виробником, розповіло джерело, знайоме з планами акціонерів. За його словами, покупцеві може бути запропоновано також будь-яке з 15 підприємств, які входять у корпорацію, робота яких зараз зупинена. За словами співбесідника, рішення про продаж було ухвалене влітку. Тоді в компанії був "значно скорочений штат і реструктуризована кредиторська заборгованість".