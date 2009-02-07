Працівники херсонських заводів вийшли на акцію протесту

У Херсоні робітники низки підприємств провели мітинг солідарності. Як передає кореспондент УНІАН, близько 11.00 робітники зібралися біля центральної прохідної ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ), звідки колоною пройшли уздовж центрального проспекту міста – проспекту Ушакова - на центральну площу міста. Мітинг проходив через дорогу від будівлі Херсонської обласної державної адміністрації.

В акції брали участь робітники ХМЗ, ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат», ДП «Херсонський морський торговий порт» і представники Херсонського нафтопереробного заводу.

За даними оргкомітету акції, в ній взяли участь близько 2 тис. чоловік, співробітники міліції, що спостерігали за заходом, назвали кореспондентові цифру в 600 учасників.

До мітингу також приєдналися представники КПУ, ПСПУ, а також члени «лівих» організацій, що називали себе анархістами і марксистами.

Робітники несли гасла з написами: «Хай за кризу платять олігархи», «Сьогодні Херсон – завтра вся Україна», «Ні продажу 25% + 1 акція ХБК», «Не ведися на подачку, продовжуй страйк».

Під час мітингу звучали заклики про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у невиплаті зарплати як на ХМЗ, так і на інших підприємствах України.

На мітингу, який закінчився близько 13.00, було прийнято резолюцію, в якій вкотре робітники наполягали на націоналізації ХМЗ, держзамовленні на виробництво і повному погашенні боргів із заробітної плати.

Міліція проведенню мітингу не перешкоджала.

Як повідомляв УНІАН, робітники ХМЗ вранці 3 лютого взяли штурмом офіс підприємства, вимагаючи виплатити заборгованість із заробітної плати і передати завод у держвласність.

Херсонська облдержадміністрація також запропонувала власникові ХМЗ передати підприємство в держвласність. У Херсонській ДГА вважають, що керівництво ХМЗ не здатно оцінити ситуацію і не бажає шукати шляхів виходу підприємства з кризи.

Довідка УНІАН. ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» входить в структуру ТОВ «НВП «БелоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів «Славутич».