Стало відомо, скільки туристів приїхало до Києва на Євробачення-2017

У Київ на пісенний конкурс Євробачення-2017 приїхало близько 60 тисяч туристів. Про це розповів голова управління туризму Київської міськдержадміністрації Антон Тараненко, передає 44.ua.

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"За весь час з 1 по 14 травня у Київ на Євробачення приїхали близько 20 тис. іноземців та 40 тис. внутрішніх туристів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні, 13 травня, о 22:00 відбудеться фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийдуть 26 учасників пісенного конкурсу.