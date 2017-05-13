Стало відомо, скільки туристів приїхало до Києва на Євробачення-2017
09:15, 13 травня 2017Суспільство
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Близько 60 тис. туристів приїхали в столицю на пісенний конкурс.
Євробачення в Києві приїхали подивитися близько 60 тис. туристів / фото УНІАН
У Київ на пісенний конкурс Євробачення-2017 приїхало близько 60 тисяч туристів. Про це розповів голова управління туризму Київської міськдержадміністрації Антон Тараненко, передає 44.ua.
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"За весь час з 1 по 14 травня у Київ на Євробачення приїхали близько 20 тис. іноземців та 40 тис. внутрішніх туристів", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні, 13 травня, о 22:00 відбудеться фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийдуть 26 учасників пісенного конкурсу.
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