НБУ не обговорює виключення валютних депозитів із системи гарантування

У Національному банку України немає такої позиції, і не обговорюється можливе виключення валютних депозитів із системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це сказав в інтерв`ю УНІАН голова адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, директор юридичного департаменту Нацбанку Василь ПАСІЧНИК.

«Зараз, коли банки мають проблеми з ліквідністю, нагнітати обстановку навколо валютних депозитів, я навіть не знаю, як це назвати. За таких ініціатив ніхто не понесе кошти в банк», - зазначив він.

(Як повідомлялося, заступник голови Нацбанку Олександр САВЧЕНКО в інтерв`ю ЗМІ заявив, що, на його думку, вклади населення в іноземній валюті, у разі банкрутства банку, не повинні компенсуватися Фондом гарантування вкладів. При цьому вказана норма має стосуватися виключно депозитів, які будуть відкриті після внесення відповідних змін до законодавства).

В.ПАСІЧНИК також заявив: «САВЧЕНКО ніколи ніякого відношення до системи гарантування вкладів не мав. Повноважень йому - наскільки мені, як члену Правління, відомо - Правління теж не давало. Це його особиста заява, Національний банк це питання не обговорює, і не міг обговорювати, і немає такої позиції», - сказав.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

Станом на 1 лютого 2009 року, загальна сума коштів, закумульованих Фондом гарантування вкладів, склала 3,193 млрд. грн.

На 1 лютого учасниками Фонду гарантування вкладів були 183 банки.