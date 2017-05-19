Окупанти в Криму активізували вилучення землі та приватної власності громадян - правозахисники

Російська окупаційна влада в Криму активізувала вилучення землі та приватної власності громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві в рамках доповіді щодо дотримання прав людини в Україні в 2016 році повідомила член Української Гельсинської спілки з прав людини Дар’я Свиридова.

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“За останній рік в Криму активізувалася вилучення земельних ділянок і приватної власності. Також ми фіксуємо примусове переміщення громадян Криму в Російську Федерацію, зокрема, це стосується ув'язнених”, - сказала Свиридова.

За її словами, є дані, що у минулому році окупаційною владою Криму було знищено понад 1600 об'єктів приватної власності.

Серед інших порушень прав людини, які спостерігаються в Криму, правозахисник назвала тотальне обмеження свободи мирних зібрань, за які люди вже несуть кримінальну відповідальність, переслідування релігійних громад, зокрема кримськотатарської, а також позбавлення майже всіх будівель за виключенням лише однієї громади Української православної церкви Київського патріархату.

Також Свиридова зазначила, що в Криму практично знищено свободу слова і більше того, за останній рік спостерігаються переслідування лояльних до влади журналістів, які намагаються піддавати критиці або викривати корупцію на місцевому рівні.

Серед новацій у системі переслідувань Свиридова назвала заборону Меджлісу, відкриття кримінальних справ за псевдодиверсійну та шпигунську діяльність, а також за “сумнівні” зв'язку з материковою Україною.

Водночас, порушником прав переселенців з Криму на території материкової України член Української Гельсинської спілки з прав людини назвала Кабінет міністрів України, через дії якого відсутнє транспортне сполучення з півостровом, під виглядом ввезення товарів людям, які виїжджають з окупованої території, забороняється переміщення свого власного майна, невизнання інформації з документів, виданих окупаційною владою, що створює багато труднощів для отримання переселенцями соціальних виплат та документів в Україні.