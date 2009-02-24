Міжбанк закрився на рівні 9,240/9,285 гривень за долар

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту зберегли висхідний тренд. Так, торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 9,0150/9,1250, на 12.00 ціни зросли до 9,2050/9,2850. На момент закриття цінові рівні досягли позначки - 9,2400/9,2850 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», о 16.45 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2485/0,2540, а на 12.00 ціни піднялися до 0,2540/0,2580. На момент закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2555/0,2585. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,9325 (-0,1825).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2665/1,2885. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,4815/11,6360, на 12.00 ціни пішли вгору до 11,7660/11,8825. На момент закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH встановилися на значеннях 11,7770/11,8480.