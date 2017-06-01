Децентралізація вдихнула життя у виснажені без грошей українські села - НВ

Відремонтовані дитсадки і школи, нові амбулаторії і навіть вуличне освітлення - тепер цим можуть похвалитися до третини українських сіл, пише журнал Новое время.

З початку минулого року Тетерівка Житомирської області одержала можливість залишати більше грошей у своєму бюджеті - і голова місцевої громади Валентина Ільницька з командою розгорнулися. Реалізували 13 проектів - від ремонту дитячого садка до відкриття Центру надання адміністративних послуг. В останньому можна буде не тільки оформити нерухомість або розібратися з пенсією, але і отримати ID-паспорт.

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Марія Дискант, голова заболотцевської громади у Львівській області розповідає: у більшості навколишніх сіл ніколи не було вуличного освітлення, дороги стояли побитими життям і вантажівками. І нічого зробити з цим місцеві ради не могли: гроші з центрального бюджету сюди вперто не йшли. Тепер же в дев'ять з десяти сіл, що входять в громаду, місцева влада провела енергозберігаюче вуличне освітлення. У трьох школах замінили дахи, готуються придбати шкільний автобус. Бюджет громади за два роки зріс з 2 млн грн до 16 млн. грн.

Три роки тому, в квітні 2014 року, Кабмін ухвалив концепцію про децентралізацію в адміністративному устрої України. Для початку уряд вирішив створити на базі сільрад громади з кількох сіл або селищ, а в подальшому провести децентралізацію на рівні районів і областей. З тих пір в Україні з'явилося чотири сотні громад - приблизно третя частина від максимально можливих 1,2–1,5 тис. Завдяки їм сукупний бюджет всіх місцевих органів влади в країні виріс з 68,6 млрд грн (станом на кінець 2014 року) до 146,6 млрд грн в 2016 році. Громади з допомогою держави реалізували понад 1,3 тис. проектів з розвитку інфраструктури. Ще й залучили кошти міжнародних донорів - в цілому на $ 500 млн.

Успіх грунтується на більшій, ніж у традиційних сіль - та міськрадах, фінансовій незалежності громад. Тепер у місцеві бюджети йде 60% - замість колишнього 0% - податку з фізосіб підприємців плюс 5% акцизного збору та ряд інших відрахувань. Також допомагає і держава - прямими субсидіями: їх сукупний розмір в минулому році склав 1,5 млрд грн.

Так у країні, де раніше близько 70% всіх грошей йшло в центральний бюджет, з'явилася сильна місцева влада, що має фінанси.

"Це відхід від радянської системи управління державою", - вважає Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.