У Києві рятувальники зловили вовка... в ошийнику

Учора близько 15 години до Головного управління МНС України в м. Києві почали надходити повідомлення від мешканців будинків на бульварі Верховної Ради, 15 (Дніпровський район м. Києва) про те, що у їхньому дворі блукає вовк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, прибувши на місце, дійсно побачили вовка в ошийнику, який блукав біля місцевих смітників. Тварина абсолютно не проявляла агресії. Щоб зловити звіра рятувальники накинули на нього пожежну кошму та за допомогою карабіну пристебнули його до тину. За пів години на місце прибули працівники служби «ІДС-Порятунок». Застосувавши дротики з транквілізатором вовка усипили, далі помістили його в клітку та доставили в ветеринарну лікарню.

Протягом десяти діб вовка обстежуватимуть на сказ, після чого, якщо не найдеться господар, його відправлять до місцевого зоопарку.