Оператор лотерей "М. С. Л." просить РНБО вилучити компанію з санкційного списку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент компанії «М.С.Л.» Євген Власенко на прес-конференції в Києві.

«Керівництвом компанії «М.С.Л.» прийнято рішення передати заяву в РНБО України з вимогою виключити компанію «М.С.Л.» з переліку юридичних осіб, проти яких застосовуються обмежувальні санкції... Ми організуємо громадський контроль над роботою і забезпечимо гласність», - сказав він, додавши, що в 2017 році компанія потрапила під антиросійські санкції вже в третій раз.

За словами Власенка, введення санкцій дуже негативно позначилося на бізнесі «М.С.Л.» .

Раніше частка компанії на лотерейному ринку України становила близько 85%, а тепер не перевищує 25%. Також значно зменшилась мережа компанії, керівництво було змушене оптимізувати частину персоналу.

При цьому віце-президент підкреслив, що потрапляння під санкції не зобов'язує лотерейного оператора припиняти свою господарську діяльність на території України – це рішення забороняє їй здійснювати зовнішньоекономічну діяльність і блокує рахунки компанії, у зв'язку з чим вона не може здійснювати відрахування в державний бюджет.

Власенко підкреслив, що внесення оператора лотерей під санкції відображається не тільки на діяльності самої компанії, але також має негативний ефект на весь український лотерейний ринок. «Це упущена вигода не тільки для компанії, але, насамперед, для бюджету України. Це також зниження оборотів, інвестицій в ігри», - сказав він.

Як додала партнер юридичної компанії Jurimex Марина Слободниченко, також присутня на прес-конференції, блокування діяльності одного з найбільших українських операторів лотерей невигідне для самої держави. Тим більше, за її словами, відсутні докази неправомірної діяльності компанії, які послужили підставою для включення «М. С. Л.» санкційний список.

«Є закон про санкції, і на підставі цього закону існує вичерпний перелік підстав, при наявності яких компанія може потрапити в санкційний список. Повністю весь список цитувати не буду, проте основні тези: загроза національній безпеці, фінансування тероризму... ТОВ «М. С. Л.» ніяких дій, що загрожують національним інтересам держави, не здійснювала і не здійснює», - сказала вона.

Слободниченко додала, що за ініціативою акціонерів «М. С. Л.» Служба безпеки України, яка виступила ініціатором внесення компанії в санкційний список в 2015 році, провела розслідування щодо встановлення фактів, які послужили підставою для застосування санкцій. В результаті, згідно з її даними, кримінальне провадження було закрито у березні поточного року у зв'язку з відсутністю порушень.

Також компанія продовжує відстоювати свої інтереси у судових інстанціях.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення РНБО від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції стосувалися понад 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, причетних до анексії Криму та агресії на Донбасі. В цей список вперше потрапив оператор національних лотерей «М. С. Л.».

15 травня 2017 року президент знову підписав указ про введення в дію аналогічного рішення РНБО від 28 квітня 2017 року. Згідно з документом, санкції продовжуються на рік проти 1228 фізичних і 468 юридичних осіб, включаючи «М. С. Л.».

Довідка УНІАН. Оператор лотерей «М. С. Л.» є правонаступником традицій відомого радянського державного підприємства «Спортлото». З 1993 року «М. С. Л.» входить до складу Європейської асоціації державних і ТОТО лотерей (EL), а з 2016 року є членом Всесвітньої Лотерейної Асоціації (The World Lottery Association, WLA).

Компанія «М. С. Л.» проводить такі державні лотереї як «Лото-Забава», «Мегалот», «Спортпрогноз» і багато інших.

У 2013 році «М. С. Л.» єдиний в Україні отримав «Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри» від Європейської лотерейної асоціації (EL), а в 2016 – другий «Сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри» від EL.