"Прощавай, немита Московіє!": як соцмережі відреагували на безвіз України з ЄС

Українці в соцмережах радіють українському безвізового режиму з Європейським Союзом, який набув чинності в ніч на 11 червня.

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Користувачі діляться своїми емоціями та враженнями на сторінках у Facebook, Twitter та ВКонтакте:

#БезВиз



1993-й год - ребята в желто-голубых (!) костюмах шагают по виртуальной Красной площади, призывая Go... https://t.co/zWjkVlJRwZ — Mustafa Nayyem (@mefimus) June 10, 2017