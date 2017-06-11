"Прощавай, немита Московіє!": як соцмережі відреагували на безвіз України з ЄС

04:08, 11 червня 2017
Суспільство
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Українці радіють можливості їздити в Європу без віз.

Безвиз для українців набув чинності в ніч на 11 червня

Українці в соцмережах радіють українському безвізового режиму з Європейським Союзом, який набув чинності в ніч на 11 червня.

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Теги: #безвіз набув чинності#безвіз України з ЄС