Держкомстат рапортує про зниження інфляції

В Україні інфляція в лютому 2009 року становила 1,5%.

Згідно з даними, оприлюдненими Державним комітетом статистики, темп зростання споживчих цін минулого місяця знизився майже удвічі порівняно з січнем 2009 року (інфляція в січні - 2,9%).

Індекс споживчих цін за два місяці 2009 року становив 104,4%.

Інфляція в лютому 2009 року в річному вимірі (до відповідного місяця минулого року) також знизилася, становивши 20,9%. У січні цього року цей показник дорівнював 22,3%.

Індекс цін виробників промислової продукції становив минулого місяця 101,8% (у січні – 100,2%). Індекс цін виробників промислової продукції за два місяці 2009 року – 102,0%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Росії становила в лютому 2009 року 1,7%, а за два місяці з початку року – 4,1%.