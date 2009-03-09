Інвестори вивели з Польщі понад 5 млрд. доларів

Закордонні інвестори в минулому році через сповільнення економічного розвитку Польщі, спричиненого світовою фінансовою кризою, вивели з країни понад 5 млрд. дол., вкладених раніше в державні облігації.

Як пише Rzeczpospolita, продаж державних облігацій на таку значну суму став рекордом для Польщі і може призвести до проблем із запланованим залученням закордонного капіталу в цьому році.

«Польща може мати проблеми при продажу своїх облігацій. Через менший попит ми будемо змушені збільшувати відсоток по державних цінних паперах, що дорого обійдеться для бюджету країни», - сказав виданню головний економіст BRE Banku Ернест ПИТЛЯРЧИК.

За даними газети, закордонні інвестори почали масово розпродувати польські облігації в жовтні минулого року, коли лише за один місяць Польща втратила понад 2 млрд. дол.

«Закордонні інвестори почали втрачати віру до країн нашого регіону», - відзначив колишній заступник голови польського Нацбанку Анджей БРАТКОВСЬКИЙ, який також додав, що ситуацію ускладнює послаблення польського злотого.

Rzeczpospolita відзначила, що вартість облігацій, придбаних іноземними інвесторами в минулому році, зменшилась на 25%.

Міністерство фінансів Польщі визнає проблеми із продажем держоблігацій, а експерти прогнозують продовження виведення закордонного капіталу з країни.

Газета також зауважила, що вартість виведеного в минулому році закордонного капіталу з країни більша, ніж запланований в цьому році дефіцит бюджету - близько 4,9 млрд. дол. (за нинішнім курсом).

Як повідомляв УНІАН, через сповільнення розвитку польської економіки уряд на початку лютого скоротив видатки цьогорічного бюджету на 5,6 млрд. дол. - до близько 90 млрд.

В поточному році експерти прогнозують сповільнення темпів зростання ВВП Польщі до 0-2% з близько 4,8% в минулому.

В 2007 році польський ВВП зріс на 6,5% - до понад 420 млрд. доларів.