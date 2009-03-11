У Києві викрили шахраїв, які «нагріли» банк на 300 тисяч доларів
09:22, 11 березня 2009Суспільство
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За потурання службових осіб
Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу за фактом заволодіння групою осіб шляхом шахрайства грошовими коштами одного з банків столиці у сумі 300 тисяч доларів США за потурання службових осіб цієї банківської установи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу порушено за ч. 4 ст. 190, чч. 2, 3 ст. 358, 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.
Провадження досудового слідства у кримінальній справі доручено слідчому відділу столичної прокуратури.
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