У Києві викрили шахраїв, які «нагріли» банк на 300 тисяч доларів

Прокуратурою міста Києва порушено кримінальну справу за фактом заволодіння групою осіб шляхом шахрайства грошовими коштами одного з банків столиці у сумі 300 тисяч доларів США за потурання службових осіб цієї банківської установи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу порушено за ч. 4 ст. 190, чч. 2, 3 ст. 358, 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Провадження досудового слідства у кримінальній справі доручено слідчому відділу столичної прокуратури.