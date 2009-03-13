"Пільгова" валюта від НБУ проблеми з кредитами населення не вирішила?

Обсяги продажів валюти під погашення кредитів населення залишаються низькими. Про це повідомив УНІАН голова департаменту аналітики компанії Astrum Investment Management Юрій БЕЛІНСЬКИЙ.

За його словами, Нацбанк продовжує скорочувати обсяги проданої на міжбанку валюти, зокрема, вчора банк реалізував заявки на придбання всього на 36 млн. дол., крім того, несподівано сам купив на ринку 19 млн. дол.

«Останнє ми пояснюємо поверненням банками до половини раніше одержаної від НБУ валюти, яку вони не змогли реалізувати населенню під погашення кредитів. Повернення валюти свідчить про дві проблеми, з якими зіткнулися банки. По-перше, процедуру продажу валюти населенню не пропрацювано, а по-друге, наявність великої частки проблемних кредитів, під погашення яких позичальники не готові купувати валюту навіть за пільговим курсом», – вважає Ю.БЕЛІНСЬКИЙ.

За його словами, середина місяця є менш активним періодом, тому побачити реальні обсяги попиту на валюту під погашення кредитів можна буде за 2-3 тижні. Позитивом, на думку експерта, є можливість одержати назад невикористаний обсяг, що зменшує тиск на валютні резерви НБУ.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого НБУ почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними в американській валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми покупки на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється лише на безплатній основі.

Як повідомлялося, на перших трьох спецаукціонах, які відбулися 27 лютого, 4 і 6 березня ц.р. НБУ реалізував банкам 131,46 млн. дол. за курсом 7,8 грн./дол.

Сьогодні, 13 березня, відбудеться четвертий спецаукціон, на якому реалізовуватимуться долари і євро. Банки здійснюватимуть купівлю іноземної валюти для забезпечення виконання фізичними особами і підприємцями поточних платежів за кредитними угодами, які підлягають сплаті в березні 2009 року (включаючи прострочену заборгованість). Мінімальні суми – 50 тис. дол. і 10 тис. євро.